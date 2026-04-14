Naples : De Laurentiis regrette d’avoir écouté Conte pour Kvaratslhelia

Naples aurait pu toucher un énorme chèque en vendant Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia à l’été 2024. Mais à la demande d’Antonio Conte, entraîneur fraîchement nommé, le président Aurelio de Laurentiis a refusé la proposition de 200 M€ du PSG. Cela s’est terminé malgré tout par la vente du Georgien pour 70 M€ l’hiver suiant, alors qu’Osimhen avait été exfiltré du côté de Galatasaray. Dans un entretien à The Athletic, De Laurentiis est revenu sur cet épisode.

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« Quand nous avons commencé avec Conte, nous avons reçu une offre de 200 millions d’euros du PSG et d’autres clubs pour vendre Victor Osimhen et Kvara ensemble. Conte a dit : “Vous pouvez vendre Osimhen, mais surtout pas Kvara.” Ce fut une grosse erreur, car j’ai ensuite eu des problèmes avec le père et l’agent de Kvara. Dans le football, un agent est un véritable vampire qui aspire l’argent de tous », a-t-il lancé, avec son franc-parler habituel. Il a aussi donné sa vision du football moderne.