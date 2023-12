La réponse incendiaire du Séville FC au gouvernement français

En annonçant l’interdiction de déplacement des supporters sévillans à deux jours seulement du choc de Ligue des Champions entre Lens et le Séville FC, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmamin a une nouvelle fois fait une mauvaise publicité pour la France en termes de gestion des flux de supporters, notamment à quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024. Un arrêté préfectoral a bien été publié pour confirmer la décision du dirigeant politique, mais personne ne comprend. Même l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise.

Castro dénonce «une barbarie»

« Je regrette l’absence des Espagnols. D’autant plus que les infos ont été tardives. Le tirage au sort a eu lieu fin août, il y a des gens qui viennent d’Espagne, qui ont organisé non pas un déplacement, mais un voyage, ils sont 300-400. Au dernier moment, on leur dit, parce qu’il y a certains problèmes, de rester chez eux. À 10 mois des Jeux olympiques, comment on va faire si on n’est pas capable d’accueillir 300 personnes ? C’est un vrai problème, au-delà de la forme. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode», a-t-il déclaré plus tôt dans la journée en conférence de presse, avant la prise de parole sévillane. Arrivé à Lille avec son équipe, le président du club andalou José Castro n’y a pas été de main morte au moment d’évoquer les méthodes du gouvernement français.

« Il nous semble vraiment atroce que 300 supporters, qui ne sont pas des dangers, se voient interdire de voyager et d’aller voir leur équipe. Ils ont acheté leurs billets, leurs vols et hier, un dimanche après-midi et dans une interview, le gouvernement français décide de cette barbarie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir auprès du gouvernement national pour que ces supporters puissent assister au match. Un arrêté préfectoral a été publié ce matin pour dire qu’ils ne les laisseront pas entrer, mais l’agent de liaison du club sera en contact avec eux pour les aider autant que possible. Cela n’a pas de sens, car il s’agit de 300 fans de football qui viennent simplement voir leur équipe. S’il y a des problèmes en France, il faut prévenir à l’avance. Pas la veille au soir », a-t-il déclaré, dans des propos publiés sur le site officiel du club, avant de poursuivre.

Séville dépose un recours urgent

« Ils ne sont pas interdits de voyage et nous allons travailler jusqu’au dernier moment, mais je ne peux pas assurer quelque chose qui ne dépend pas de nous. Nous essayons de trouver une solution, mais nous n’en sommes pas encore là. Espérons et souhaitons que tout se passe bien. Nous avons également parlé à l’UEFA et nous attendons des nouvelles. Les prochaines heures seront très importantes pour résoudre ce problème absurde, car c’est quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant. Jusqu’à hier, personne n’avait de nouvelles officielles et nous avons tous appris la nouvelle par une interview du ministre français. Il n’y a rien eu d’officiel pour avertir ces fans et c’est une atrocité qui limite les droits des Européens, dans ce cas des Espagnols ».

Après ces propos, Séville n’en est pas resté là puisque la formation espagnole a annoncé il y a quelques minutes avoir déposé un recours. « Le Séville FC déposera un recours urgent, conjointement avec l’Association Nationale des Supporters, contre la décision administrative d’interdire l’accès à toute personne présente en tant que supporter du Séville FC à plusieurs zones dans différentes villes, y compris Lens et Arras, et contre la décision du ministère de l’Intérieur français hier soir d’interdire les vols. Le Séville FC espère obtenir une solution le plus rapidement possible, mais n’exclut pas qu’elle puisse intervenir aux premières heures de la matinée. Le Séville FC est conscient de la difficulté de changer les critères de l’administration française, mais fera tous les efforts légaux et diplomatiques pour essayer de s’assurer que nos supporters puissent assister au match contre Lens. » La suite au prochain épisode.

