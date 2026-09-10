PSG : Ferran Torres détaille sa relation avec Dembélé

Auteur d’un triplé face au Slovan Bratislava, Ferran Torres a également parfaitement combiné avec Ousmane Dembélé, auteur de deux buts et deux passes décisives lors du large succès parisien (6-1). Une connexion particulièrement intéressante pour le PSG, alors que les deux hommes semblent déjà avoir développé une belle complicité sur le terrain.

La suite après cette publicité

Interrogé en zone mixte sur cette entente avec le Ballon d’Or, l’attaquant espagnol n’a pas tari d’éloges sur son partenaire. « J’ai toujours eu une bonne relation avec Ousmane. C’est un joueur qui rend les choses plus faciles, il a une vision du jeu spectaculaire. Il peut te mettre des buts comme te faire des passes décisives. Je dois donc l’aider à continuer à faire des passes décisives », a lancé Ferran Torres avec le sourire.