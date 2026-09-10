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PSG : Ferran Torres détaille sa relation avec Dembélé

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG 6-1 Slovan

Auteur d’un triplé face au Slovan Bratislava, Ferran Torres a également parfaitement combiné avec Ousmane Dembélé, auteur de deux buts et deux passes décisives lors du large succès parisien (6-1). Une connexion particulièrement intéressante pour le PSG, alors que les deux hommes semblent déjà avoir développé une belle complicité sur le terrain.

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Interrogé en zone mixte sur cette entente avec le Ballon d’Or, l’attaquant espagnol n’a pas tari d’éloges sur son partenaire. « J’ai toujours eu une bonne relation avec Ousmane. C’est un joueur qui rend les choses plus faciles, il a une vision du jeu spectaculaire. Il peut te mettre des buts comme te faire des passes décisives. Je dois donc l’aider à continuer à faire des passes décisives », a lancé Ferran Torres avec le sourire.

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