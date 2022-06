PSG : Neymar n'a eu aucun échange avec le club sur son avenir

La suite après cette publicité

Après avoir réglé le dossier Kylian Mbappé, qui a prolongé son contrat dans la capitale, le Paris Saint-Germain doit maintenant s'occuper du cas Neymar. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le Brésilien ne semble plus considéré comme indispensable et est même poussé vers la sortie. Il y a déjà quelques mois, nous vous annoncions en exclusivité que les champions de France avaient déjà proposé leur star à d'autres clubs. Ensuite, le nouveau conseiller sportif Luis Campos a ouvert la porte à un départ de l'ancien Catalan. Et ces dernières heures, tout s'est accéléré.

Le quotidien El Païs a confirmé que le Paris SG voulait se séparer de Neymar mais son père et agent a vite mis fin à tout suspense en expliquant qu'un départ n'était pas d'actualité. Et ce jeudi, UOL Esporte affirme lui qu'il n'y a eu aucun échange entre la direction parisienne et l'ailier de 30 ans au sujet de son avenir. Le média brésilien a même contacté le club qui n'a rien confirmé. Toujours en vacances, le numéro 10 parisien profite donc avant le retour à l'entraînement prévu lundi pour le Paris Saint-Germain.