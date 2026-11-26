Qualifiée pour l’Euro U21 2027 après avoir terminé en tête du groupe C lors des éliminatoires, l’équipe de France Espoirs connaît ses futurs adversaires pour la phase de poules. Les joueurs de Gérald Baticle ont été versés dans la poule A, en compagnie de l’Angleterre, double tenante du titre et grande favorite de la compétition, ainsi que de la Pologne et de la Serbie, l’un des deux pays hôtes. Les Bleuets débuteront par le choc face aux Anglais, le 16 juin, avant de jouer la Pologne, trois jours plus tard. Ils termineront cette première phase avec une opposition contre les Serbes, le 22 juin.

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La 26e édition du championnat d’Europe des moins de 21 ans se déroulera du 16 juin au 3 juillet 2027 en Albanie et en Serbie. Vainqueurs de l’édition 1988, les Bleuets tenteront de décrocher un second sacre européen, presque 40 ans après leur seule et unique victoire dans la compétition. Lors de la précédente édition en 2025, les Français avaient été éliminés en demi-finale par l’Allemagne (3-0), en Slovaquie.