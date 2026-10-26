Ballon d’Or : le Barça réagit après l’échec de Lamine Yamal

Vainqueur du trophée Kopa pour la troisième année consécutive, Lamine Yamal n’a pas réussi à soulever le Ballon d’Or. Deuxième l’an passé, le prodige du FC Barcelone a fini troisième, derrière Kylian Mbappé et Harry Kane. Une déception pour le président blaugrana, Joan Laporta.

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Harry Kane Ballon d'Or 2026 : sacre amplement mérité ou scandale de l'année ? Mérité ! 73 buts, une Bundesliga et une régularité exceptionnelle, c'est la victoire logique. Scandale ! Mbappé a été individuellement bien au-dessus Injuste pour Yamal : Le titre de Champion du Monde avec l'Espagne aurait dû faire la différence Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Nous pensons que Lamine Yamal mérite le Ballon d’Or pour son talent individuel et pour les titres remportés. Il est très enthousiaste et nous sommes vraiment désolés pour lui. Nous n’avons rien su. Ils (les organisateurs, ndlr) sont très discrets et tout cela est resté un mystère », a-t-il confié dans des propos relayés par Mundo Deportivo.