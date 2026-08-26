PSG : la nouvelle pelouse du Parc des Princes a été livrée

Après les fortes chaleurs de l’été et l’apparition d’un champignon qui avait fortement dégradé le terrain, le PSG a lancé le remplacement de la pelouse du Parc des Princes. Comme annoncé, le club parisien a dû se tourner vers l’étranger pour trouver une solution rapide et permettre au stade d’être prêt pour la réception de l’AS Monaco, programmée le vendredi 4 septembre prochain. Les premiers rouleaux sont arrivés cette semaine dans l’enceinte parisienne et leur installation a débuté ce mercredi.

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Le #PSG a reçu la nouvelle pelouse du Parc des Princes ⬇️⬇️https://t.co/00JSsISVBh — CulturePSG (@CulturePSG) August 26, 2026

Selon les informations de CulturePSG, ces rouleaux proviennent d’Angleterre et ont été acheminés par camion jusqu’au Parc des Princes. Le PSG a fait appel à Hewitt Sportsturf, une entreprise spécialisée depuis plus de 45 ans dans les pelouses sportives professionnelles et basée dans le sud de Leicester. Les camions de la société anglaise étaient présents dès lundi matin devant le stade, avant que les rouleaux ne soient finalement acheminés à l’intérieur de l’enceinte ce mercredi. Le chantier doit désormais permettre au PSG de retrouver une pelouse en parfait état pour la troisième journée de Ligue 1.