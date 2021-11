Real Madrid : les revenus colossaux du nouveau Santiago Bernabéu

La suite après cette publicité

Florentino Pérez en est conscient, et il l'a fait savoir à plusieurs reprises. Il sera de plus en plus difficile pour les clubs dits historiques de lutter face aux clubs dits étatiques. On commence déjà à le voir sur le mercato, et c'est un véritable sujet de préoccupation pour des écuries mythiques du Vieux Continent comme le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus ou le Bayern. Pour rivaliser, ces clubs doivent trouver de nouvelles sources de revenus, et du côté de Madrid, on compte énormément sur ce nouveau Santiago Bernabéu, dont les travaux ont lieu en ce moment même et devraient prendre fin dans un peu plus d'un an.

Comme l'indique un rapport publié par le site spécialisé 2PlayBook, le Real Madrid va toucher le gros lot de ce côté-là. Si le coût total des travaux de rénovation du stade s'élève à environ un milliard d'euros, ces dépenses devraient vite être rentabilisées. Ainsi, le club négocie un contrat commercial de 400 millions d'euros avec la boîte Legends, qui gèrera l'exploitation de l'enceinte.

Des ambitions XXL

Dans quel but ? C'est simple : faire du stade une source de revenus pendant les 365 jours de l'année, et pas uniquement lors des jours de match, ou grâce aux visites du musée et des ventes de la boutique. L'objectif est d'attirer des organisateurs de concerts, d'évènements et de salons, entre autres, ce qui pourrait rapporter environ 100 millions d'euros annuels supplémentaires aux Merengues. Grâce à cette collaboration de Legends, spécialisée dans l'évènementiel, le Real Madrid veut faire vivre le Bernabéu toute l'année.

On rappelle que Florentino Pérez estime qu'une fois que tout sera en place, le stade tout neuf rapportera environ 500 millions d'euros annuels dans les caisses du club. Il faudra donc rajouter cet accord avec Legends et les revenus qui vont en découler à cette somme. Un joli montant qui, si les succès suivent aussi sur la pelouse, devrait permettre aux Madrilènes de conserver leur statut de place forte du football en Europe pour de longues années encore.