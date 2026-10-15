Stade Rennais : la réaction de Franck Haise après la fin de sa terrible statistique en coupes d’Europe

Fin de série pour Franck Haise, enfin. Vainqueur in extremis de l’OFI Crète au Roazhon Park (2-1) lors de la 2e journée de cette Ligue Europa ce soir, l’entraîneur du Stade Rennais met fin à sa série de 19 matchs de coupes d’Europe sans victoire. Dans le détail, il cumulait 2 rencontres avec Lens, 16 avec Nice (dont 13 défaites) et 1 sous les couleurs de Rennes. Avant ce soir, son dernier succès sur la scène européenne remontait au 12 décembre 2023 face au Séville FC en Ligue des Champions avec les Sang et Or. Forcément, il avait de quoi être heureux et de prendre cette statistique avec le sourire.

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«Je me disais qu’il fallait que je joue seulement la Ligue des Champions, car c’est la seule que je pouvais gagner. Maintenant, je peux dire que j’ai gagné aussi en Ligue Europa (rires). Je leur ai dit : "Merci" aux gars. Quand j’ai vu la tête d’Issa (Soumaré) sortie par le gardien à la 89e, je me suis dit : "Je vais laisser à mon staff les matchs de coupes d’Europe et je vais rester chez moi"», a plaisanté le coach rennais au micro de Canal+. Il a également confié qu’il ne vivait pas forcément bien cette période : «Je suis compétiteur, donc oui, ça pèse forcément, ce n’est pas très drôle. Mais bon, je savais que je gagnais des matchs, sinon on ne se qualifierait pas en coupes d’Europe avec mes équipes.»