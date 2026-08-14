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Sassuolo : Janis Antiste va être prêté au Górnik Zabrze

Par Kevin Massampu - Sebastien Denis
1 min.
Janis Antiste @Maxppp

Le jeune Janis Antiste (23 ans) va découvrir un nouveau championnat. Selon nos informations, l’attaquant français de Sassuolo va être prêté au Górnik Zabrze pour une saison, avec une option d’achat. Sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2028, le joueur formé à Toulouse a déjà passé sa visite médicale ce vendredi et finalisera sa signature dans les prochaines heures.

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La saison passée, Antiste avait été prêté au Rapid Vienne, avec lequel il avait disputé 26 matchs de championnat pour un total de trois buts et de deux passes décisives et s’est qualifié pour la Ligue Conference, en terminant dans le top 6 du championnat autrichien. Le Français s’apprête désormais à rejoindre le Górnik Zabrze, club polonais lié à Lukas Podolski, qui disputera un barrage de qualification pour la Ligue Conférence face à l’AS Monaco la semaine prochaine.

Pub. le - MAJ le
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