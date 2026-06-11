Man City prépare une offre pour un joueur du Barça

Le mercato estival enflamme déjà les clubs européens et le FC Barcelone est au cœur de plusieurs dossiers. Pour la saison 2026-2027, le chantier est bien lancé en Catalogne, notamment après l’arrivée d’Anthony Gordon fin mai. Les arrivées pourraient aussi s’accompagner de départs, puisqu’il va falloir mettre de l’argent dans les caisses avant la rentrée. Alejandro Balde, latéral gauche de 22 ans, est d’ailleurs un nom qui revient avec insistance du côté de l’Angleterre… plus précisément à Manchester City.

La suite après cette publicité

Selon plusieurs médias britanniques, le club de Premier League préparerait une offre alléchante pour le jeune joueur, apprécié pour son intensité et ses qualités offensives en Espagne. Le montant évoqué pourrait grimper jusqu’à 70 millions d’euros, alors que le joueur de 22 ans est estimé autour de 50 millions outre-Manche. À l’heure actuelle, le club catalan considère Balde comme un élément transférable. Affaire à suivre…