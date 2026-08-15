De champion d’Angleterre à la League One… la descente aux enfers de Leicester City n’en finit plus !

Dix ans seulement. C’est le temps qu’il aura fallu à Leicester City pour passer du sommet du football anglais à la troisième division. Champion d’Angleterre en 2016, vainqueur de la FA Cup en 2021 et habitué aux joutes européennes, le club est aujourd’hui plongé dans une crise profonde. Une chute aussi spectaculaire qu’inattendue. Il faut dire qu’en 2016, Leicester réalisait l’un des plus grands exploits de l’histoire du sport. Avec Claudio Ranieri sur le banc et des joueurs comme Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N’Golo Kanté ou encore Kasper Schmeichel, les Foxes devançaient les géants de la Premier League et décrochaient un titre que personne n’aurait osé imaginer quelques mois auparavant.

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Loin d’être un simple miracle, cette réussite s’inscrivait dans un projet cohérent. Leicester recrutait intelligemment, développait ses joueurs et s’installait progressivement parmi les meilleures équipes anglaises. Sauf que voilà, le modèle a fini par s’essouffler. Les départs successifs des cadres, des recrutements moins efficaces et une masse salariale importante ont finalement progressivement fragilisé le club et ce qui devait arriver arriva. En 2023, Leicester connaissait une première relégation en Championship. De retour dans l’élite du football anglais la saison suivante sous l’impulsion d’Enzo Maresca, les pensionnaires du King Power Stadium n’étaient pourtant pas sortis d’affaire…

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Une vente à venir ?

Lors de la saison 2024/2025, les Foxes ont ainsi plongé dans une crise sans précédent avec six petites victoires et 80 buts encaissés au cours de l’exercice. De retour en Championship, Leicester poursuivait finalement sa chute libre avec une nouvelle descente actée. Pire encore, le club - sanctionné de six points pour une infraction aux règles financières de l’EFL - ne parvenait pas à régler ses difficultés financières et le 21 avril 2026, le verdict tombait : après un match nul contre Hull City, les Foxes étaient officiellement relégués en League One. Dix ans après avoir été sacrés champions d’Angleterre, ils se retrouvaient alors au troisième échelon du football anglais. Une chute terrible s’expliquant par des années de décisions sportives et économiques douteuses et un contexte de plus en plus incertain.

Avec moins de droits TV, moins de moyens, moins d’attractivité et donc davantage de difficultés à reconstruire une équipe compétitive, Leicester - vainqueur de Notts County ce samedi (1-0) lors de la première journée de League One - se retrouve désormais dans une phase de reconstruction, mais celle-ci s’annonce longue. Alors que l’avenir de la propriété du club est lui-même incertain (les propriétaires thaïlandais King Power, à la tête de Leicester depuis seize ans, sont désormais tentés de s’en séparer pour une somme au-delà de 230 millions d’euros), les Foxes doivent désormais éviter que la League One ne soit le début d’une chute encore plus profonde. Après avoir connu le rêve absolu, l’heure est à la survie.