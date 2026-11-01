OM - Toulouse : les notes du match

Signer une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Tel était l’objectif de l’Olympique de Marseille, ce dimanche soir, face au Toulouse Football Club. Neuvième du classement au coup d’envoi, le club marseillais pouvait, en effet, faire une belle opération comptable en cas de nouveau succès. Pour ce faire, Bruno Genesio alignait un 4-2-3-1 avec Harit, Gouiri et Paixao sur le front de l’attaque. Homme en forme des Olympiens, Abdelli était aussi présent dans l’entrejeu. De son côté, Jens Berthel Askou optait lui pour un 4-4-2 où Tengstedt et Russell-Rowe étaient associés en pointe. Mais devant son public, l’OM ne tardait pas à prendre le contrôle des opérations et enflammer le Vélodrome.

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Après un dégagement approximatif de Restes sur sa première prise de balle, les Marseillais récupéraient le ballon dans la moitié de terrain adverse et Gouiri lançait parfaitement Harit, qui trompait le gardien toulousain d’un subtil tir de l’extérieur du droit (1-0, 1er). Idéalement lancé, l’OM maintenait la pression, mais allait tout de même se faire une énorme frayeur : d’abord sur une frappe de Jörgensen détournée par De Lange, puis sur un tir de Tengstedt contré in extremis par la tête de Nnadi (12e). Sous pression, les Phocéens perdaient aussi Emerson sur blessure, remplacé par Garcia au quart d’heure de jeu. Un coup dur qui était toutefois loin d’enrayer la machine marseillaise. Malgré un léger réveil des Violets, les locaux faisaient le break sur une nouvelle projection rapide.

L’OM reçu 4 sur 4

Profitant d’une remise de Paixao, Gouiri était trouvé à l’entrée de la surface et enchaînait d’une superbe frappe croisée à ras de terre pour doubler la mise (2-0, 25e). En pleine confiance, l’OM harcelait les Toulousains. Un pressing tout proche de profiter à Abdelli, qui récupérait le cuir dans les pieds de Nicolaisen avant de tenter le lob sur Restes. En vain. Une petite gourmandise qui n’était pas forcément au goût de Genesio mais confirmant les belles dispositions olympiennes ces dernières semaines. Solide défensivement, sauvé par un grand De Lange encore décisif face à Russell-Rowe (39e) et réaliste sur le plan offensif, l’OM pouvait une nouvelle fois compter sur certaines individualités (Abdelli, Gouiri, Harit) et rentrait logiquement en tête à la pause. Aguerd aurait d’ailleurs même pu un peu plus aggraver le score sur corner, mais sa tête était parfaitement détournée par le portier toulousain (42e).

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Au retour des vestiaires, les transitions phocéennes étaient toujours aussi tranchantes et le TFC, malgré l’entrée d’Oppong, subissait. Et lorsque les Pitchouns parvenaient à se déployer ? De Lange, héroïque ce dimanche soir, se montrait toujours aussi impérial (48e, 58e, 64e). Bousculé, l’OM restait toutefois dangereux, à l’image de Paixao qui trouvait le poteau sur sa tête plongeante (59e) ou Gouiri qui manquait de peu le cadre (60e). Dans la dernière demi-heure, les débats étaient toujours aussi ouverts, mais la domination toulousaine était de plus en plus criante. Opportuniste au second poteau, Tengstedt pensait même relancer les siens, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (68e). Hidalgo voyait lui aussi sa joie écourtée pour une nouvelle position illicite du même Tengstedt (77e). Finalement, les coéquipiers d’Egan-Riley ne faiblissaient pas et sécurisaient une nouvelle précieuse victoire (2-0). Avec ce 4e succès de rang en championnat, l’OM remonte à la 6e place du classement, à cinq petits points du leader parisien. De son côté, Toulouse pointe au 11e rang.

L’Homme du match : Gouiri (7) : l’Algérien a confirmé son excellente dynamique à domicile, où il s’est montré décisif lors de chacune de ses dix dernières titularisations. D’abord passeur décisif pour Harit à une offrande de l’extérieur du pied, il a ensuite endossé le costume de buteur en reprenant parfaitement la déviation de la tête de Paixão pour inscrire le but marseillais (25e). Toujours disponible et dangereux balle au pied, l’ancien Rennais a constamment apporté du danger dans le camp toulousain. Remplacé par Neal Maupay (87e).

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OM

- De Lange (7) : vigilant sur la tentative de Thomas Jørgensen (12e), le portier marseillais s’est également illustré face à Jacen Russell-Rowe (39e), en repoussant sa tentative. En début de seconde période, il s’opposait encore sur la frappe du Canadien (48e), puis sur la reprise pied gauche de Casserres (57e). Après avoir détourné la frappe de Jørgensen, il s’incline face à Tengstedt, finalement en position de hors-jeu (69e). Il est encore sauvé par une position de hors-jeu sur le but d’Hidalgo (77e). Si l’OM a marqué grâce à son duo Harit-Gouiri, Bruno Genesio peut aussi et surtout remercier son gardien - auteur de six arrêts - pour avoir préservé cet avantage.

- Weah (4) : le capitaine olympien s’est montré dynamique dans son couloir droit, multipliant les montées pour combiner avec les attaquants marseillais et offrir des solutions à ses partenaires, avant de s’éteindre. Défensivement, les actions toulousaines de la seconde période ont souvent débuté sur son côté et il n’a pas toujours été concentré. Après l’entrée de Bezahaf, il se positionne en tant qu’ailier droit et n’a apporté quasiment aucune solution.

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- Egan-Riley (6,5) : le défenseur anglais a été précieux dans sa surface en intervenant sur la frappe de Russell-Rowe (33e), évitant ainsi une situation dangereuse pour son équipe. Il a toutefois davantage souffert après la pause, notamment face à l’entrée en jeu d’Hidalgo, dans une seconde période où l’OM a concédé de nombreuses situations. Il termine la rencontre avec neuf dégagements et cinq récupérations.

- Aguerd (6) : le Marocain a d’abord manqué le cadre de la tête sur un coup de pied arrêté (24e). Il a ensuite été tout proche de provoquer une situation très dangereuse en laissant Russell-Rowe se présenter devant De Lange (39e). Sa nouvelle tentative de la tête, sur un corner d’Harit, a été repoussée par Restes (42e). Malgré cette frayeur, le défenseur olympien a livré une prestation globalement solide, remportant notamment six de ses sept duels aériens et réalisant 11 dégagements, dont six de la tête, ainsi que trois récupérations.

- Emerson (non noté) : quelques instants après la première grosse occasion toulousaine, sur laquelle il n’est pas exempt de tout reproche en raison de son marquage trop laxiste sur Russell-Rowe, le latéral italien a été contraint de céder sa place sur blessure. Remplacé par Ulisses Garcia (19e), qui a d’abord manqué un centre en première intention quelques minutes après son entrée (25e). Face à l’activité de Russell-Rowe, le Suisse (4) a manqué de tranchant et l’a par moments oublié dans son dos.

- Nnadi (6) : à l’origine de l’ouverture du score olympienne grâce à sa pression sur Donnum (2e), le milieu nigérian a montré une activité remarquable dans l’entrejeu. Présent à la récupération, il s’est également illustré défensivement en contrant de la tête une frappe de Tengstedt (12e). Solide dans les duels, il en a remporté huit sur 11, dont six au sol et deux dans les airs. Remplacé par Angel Gomes (87e).

- Højbjerg (4,5) : le Danois a parfois manqué de réactivité dans ses replis défensifs lors des transitions toulousaines. Il s’est néanmoins distingué par son activité au pressing, en venant notamment de très loin pour mettre Donnum sous pression (45e). Averti après un coup de bras sur Casserres (44e), il a ensuite considérablement disparu des débats après la pause. Un bilan de six récupérations et seulement trois duels remportés sur 10, reflétant sa partie très contrastée.

- Harit (6,5) : il ne lui a fallu qu’une minute et treize secondes pour faire chavirer le Vélodrome. Servi par Gouiri, le Marocain a profité du mauvais placement de Restes pour tromper le portier toulousain d’un extérieur du pied. Une réalisation qui porte à trois son total de buts sur ses quatre dernières apparitions en Ligue 1 et témoigne de sa confiance retrouvée. Très remuant, il a également régalé le public avec un joli numéro pour éliminer Donnum (7e), avant de signer une nouvelle accélération impressionnante (40e). Moins en vue en seconde période, il s’est néanmoins donné défensivement avant de quitter la pelouse. Remplacé par Kelyann Bezahaf (73e), entré en tant que latéral droit, ce qui a contraint Weah à monter d’un cran. Auteur d’une bonne entrée.

- Abdelli (5,5) : le milieu algérien, transformé depuis plusieurs semaines, a montré de belles choses dans l’organisation du jeu. Il aurait toutefois pu mieux exploiter une nouvelle erreur de l’arrière-garde toulousaine. Alors que ses partenaires réclamaient le ballon, son lob a largement manqué le cadre de Restes, provoquant la colère de son entraîneur (28e). Moins en vue par la suite, il a néanmoins affiché une certaine solidité dans les duels, avec six remportés sur huit au sol, cinq récupérations et deux interceptions. Remplacé par Geoffrey Kondogbia (73e).

- Paixão (5) : après avoir trouvé le chemin des filets à Angers et contre Le Havre, le Brésilien s’est cette fois mué en passeur décisif. À la réception d’une relance toulousaine, il a parfaitement dévié le ballon de la tête vers Gouiri, qui n’avait plus qu’à conclure pour faire le break (25e). Très généreux dans l’effort, il n’a pas ménagé ses efforts défensifs. Moins présent cependant devant, où il a parfois fait preuve de déchets techniques, il a été transparent dans le second acte.

- Gouiri (7) : voir ci-dessus

Toulouse

- Restes (3) : une soirée à oublier pour le portier toulousain, dont les erreurs auront rapidement coûté cher à son équipe. Dès la première minute, sa mauvaise relance est interceptée par les Marseillais, qui trouvent Amine Harit en trois passes pour ouvrir le score d’un extérieur du pied. À la 25e minute, il se montre une nouvelle fois fautif sur le deuxième but olympien, cette fois en raison d’un mauvais placement. En laissant trop d’espace dans sa cage, il permet à Amine Gouiri de croiser sa frappe pour doubler la mise. Malgré cette entame catastrophique, il se rattrape partiellement à la 40e minute avec une superbe envolée sur une tête adverse, évitant à Toulouse d’encaisser un troisième but. À l’heure de jeu, il est ensuite sauvé par son poteau sur une tête d’Igor Paixão. Beaucoup moins sollicité après la pause, avec cinq tentatives marseillaises dont aucune cadrée, il continue néanmoins d’afficher une certaine fébrilité dans ses relances.

- Diallo (3) : pour sa troisième titularisation de la saison, le latéral droit toulousain a vécu une soirée difficile face aux offensives marseillaises. Régulièrement mis en difficulté sur son couloir par Paixao et Palmieri, il a peiné à contenir les accélérations adverses et a manqué de solidité dans les duels, avec seulement trois confrontations remportées sur dix. Son manque d’assurance s’est ressenti également balle au pied, avec six pertes de balle qui pénalisent son équipe et permettent aux Olympiens de récupérer rapidement la possession. Trop souvent dépassé défensivement, il ne parvenait pas non plus à apporter suffisamment de solutions dans les phases offensives. Face à ses difficultés, il est remplacé par Schmidt (67e).

- McKenzie (5) : bien plus rassurant que son capitaine dans l’axe de la défense, l’Américain a été l’un des Toulousains les plus solides face aux offensives marseillaises. Rapide et vigilant dans ses interventions, il s’est distingué dans les un-contre-un au sol, où il parvenait régulièrement à prendre le dessus sur ses adversaires. Très sollicité, il multipliait les efforts pour contenir les attaques olympiennes, avec sept récupérations, quatre dégagements et une interception. S’il affichait quelques limites dans les duels aériens, sa vitesse et sa lecture du jeu lui permettent de compenser plusieurs erreurs de placement de ses partenaires. Balle au pied, il cherchait également à prendre ses responsabilités en cassant les lignes par ses transmissions pour lancer les offensives toulousaines.

- Nicolaisen (2,5) : régulièrement pris de vitesse par ses adversaires, il accumulait les erreurs de placement et les mauvaises lectures du jeu, laissant trop souvent les attaquants olympiens prendre le dessus. En difficulté dans les un-contre-un, il manquait d’impact physique et ne remportait que 40 % de ses duels. Balle au pied, le constat n’est guère plus rassurant. Fébrile sous la pression, il multipliait les relances approximatives et privilégiait trop souvent de longs dégagements précipités, rendant rapidement la possession aux Marseillais. Incapable d’apporter de la sérénité à son arrière-garde, il subissait les accélérations adverses sans parvenir à corriger ses erreurs. Il est remplacé par Koumbassa (89e).

- Tape (4,5) : plus convaincant que son partenaire du couloir droit, le défenseur toulousain a montré davantage de solidité et d’envie face aux offensives marseillaises. Volontaire dans ses projections, il n’hésitait pas à prendre son couloir pour accompagner les attaques et proposer des solutions vers l’avant. Défensivement, il se montrait aussi appliqué, avec trois récupérations, deux dégagements précieux lorsque sa défense se retrouve sous pression et une interception. Malgré les difficultés collectives de son équipe, il tentait de maintenir une certaine rigueur dans ses interventions et de limiter les espaces laissés aux Olympiens.

- Donnum (3) : complètement dépassé par l’intensité imposée par les Marseillais, l’ailier toulousain a vécu une première période difficile. Incapable de faire la différence dans les duels, il ne parvenait jamais à prendre le dessus sur ses adversaires directs et subit constamment le pressing olympien dès qu’il reçoit le ballon. En grande difficulté techniquement, il multipliait les transmissions approximatives et peine à trouver ses partenaires dans de bonnes conditions. Sa soirée se compliquait lorsqu’il se retrouvait fautif sur le deuxième but marseillais, une erreur qui venait sanctionner son manque de maîtrise. Face à ses nombreuses difficultés, son entraîneur décidait de le remplacer par Oppong (46e, 4). L’entrant a réalisé une prestation plus solide que son prédécesseur avec notamment de l’envie, des courses vers l’avant, des dribbles tentés et des décrochages qui auront fait mal à la défense marseillaise.

- Casseres (5,5) : véritable métronome du milieu toulousain, l’international équatorien a été l’un des rares joueurs de son équipe à répondre présent face à Marseille. Joueur ayant touché le plus de ballons et réussi le plus de passes au cours de la rencontre, il s’imposait comme le principal relais entre la défense et l’attaque. Toujours disponible, il cherchait constamment à faire avancer le jeu, multiplie les projections vers l’avant et n’hésitait pas à tenter sa chance dès qu’un angle de frappe se présente. Très impliqué, il affichait une réelle volonté de faire réagir son équipe et refusait de subir le scénario de la rencontre. Malheureusement pour lui, ses initiatives restaient trop souvent sans suite, faute de mouvements et de solutions proposés par ses partenaires.

- Sigur (3,5) : dans l’ombre de Cásseres, le milieu toulousain n’a jamais réussi à trouver sa place dans l’entrejeu face aux Marseillais. Trop discret dans la récupération, il manquait cruellement d’impact dans les duels et peinait à imposer sa présence physique face à ses adversaires. Son placement défensif laisse également à désirer, avec des espaces trop facilement exploités par les Olympiens. Balle au pied, il ne se montrait guère plus convaincant, multipliant les transmissions approximatives sans parvenir à accélérer le jeu ni à créer des décalages. Offensivement, son apport restait quasiment inexistant, laissant son partenaire équatorien assumer l’essentiel de la construction. Il est remplacé par Vignolo (89e).

- Jorgensen (4) : malgré une réelle volonté de faire réagir son équipe, le milieu offensif toulousain a manqué de justesse dans ses initiatives. Très disponible entre les lignes, il multipliait les appels et cherchait régulièrement à se mettre en position de créer du danger face à la défense marseillaise. Capable de se procurer des occasions, il tentait d’apporter du mouvement à une attaque toulousaine en difficulté. Mais son manque de précision balle au pied venait trop souvent gâcher ses bonnes intentions. Ses transmissions approximatives et ses passes données à contretemps ralentissaient les offensives de son équipe, tandis que ses choix dans les derniers mètres manquent de lucidité.

- Russell-Rowe (5) : l’attaquant canadien aura été le Toulousain le plus dangereux offensivement, sans toutefois parvenir à concrétiser ses nombreuses occasions. Très entreprenant dès la première période, il se procurait deux grosses opportunités, mais se heurte à un De Lange particulièrement inspiré dans les cages marseillaises. Malgré une belle activité et des appels intéressants, il manquait parfois de justesse dans ses transmissions, avec des ballons mal dosés ou donnés à contretemps. Dès le retour des vestiaires, il se retrouvait une nouvelle fois en position de marquer en reprenant un centre en première intention dans la surface, mais le portier olympien réalisait une superbe parade pour lui refuser une réduction du score. Avec quatre tentatives à son actif, il était même le joueur qui s’est procuré le plus d’occasions, toutes équipes confondues, au moment de sa sortie. Il est remplacé par Hidalgo (57e).

- Tengstedt (4) : beaucoup de frustration pour l’avant-centre toulousain, qui a manqué plusieurs occasions de faire la différence face à l’Olympique de Marseille. Volontaire dans ses appels et généreux dans les efforts, il se procurait notamment une grosse occasion, mais se heurtait à une superbe intervention de De Lange. Souvent dominé dans les duels aériens, il peinait à prendre le dessus sur la défense olympienne malgré son engagement. Son principal problème reste toutefois son placement, avec trois positions de hors-jeu signalées au cours de la rencontre. Il pensait notamment réduire l’écart avant de voir son but refusé, puis croyait se transformer en passeur décisif sur une autre action, une nouvelle fois annulée pour hors-jeu.