Mercato OL : la sortie surprenante de Matthieu Louis-Jean sur Malick Fofana

Quelques heures après la terrible désillusion face au Fenerbahçe lors des barrages de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a découvert, ce vendredi, ses futurs adversaires en Ligue Europa. Un tirage organisé à Monaco qui a finalement offert un programme copieux aux hommes de Paulo Fonseca. En effet, les Rhodaniens accueilleront notamment le Bayer Leverkusen (Allemagne), l’Union Saint-Gilloise (Belgique) mais également Lillestrøm (Norvège). Autre rendez-vous très attendu : les retrouvailles entre Pierre Sage, désormais entraîneur de Crystal Palace, et le Groupama Stadium.

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Pour le reste, les Gones se déplaceront à la Real Sociedad (Espagne), à Anderlecht (Belgique), à Jagiellonia (Pologne) et à Hoffenheim (Allemagne). Satisfait de ce tirage, Matthieu Louis-Jean a profité de l’occasion pour évoquer le mercato lyonnais et notamment un dossier brûlant : l’avenir de Malick Fofana, pisté par de nombreux clubs européens en cette fin d’été. Présent au micro de Canal+, le dirigeant lyonnais a avoué que le Belge de 21 ans pouvait encore rester à Lyon.

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Encore un espoir pour Malick Fofana ?

« C’est possible qu’il reste, il y a plusieurs clubs actifs sur Malick mais on a un plan et on va s’y tenir, on sait ce qu’on doit faire, a tout d’abord lancé MLJ avant de revenir sur la situation économique délicate de l’OL. On ne va pas changer de cap. On a quatre jours pour adapter notre situation, il faut vendre. Ce n’est pas une question de prix, c’est une question d’options pour nous et il faut faire le meilleur pour nous », a ainsi ajouté l’homme de 50 ans. Interrogé sur Fofana lors de la conférence de presse de veille de match, Paulo Fonseca a, lui aussi, voulu entretenir l’espoir : « il est avec nous. Je veux dire la vérité : après le match, nous avons parlé. Nous avons besoin de vendre et Malick est une possibilité, mais aujourd’hui, il est avec nous. Il est prêt à jouer demain. J’ai pris ma décision, il sera avec le groupe ».

Pour rappel, après son échec lors des barrages de la Ligue des Champions, l’OL se retrouve contraint de vendre. Outre Malick Fofana, Pavel Šulc et Ruben Kluivert pourraient ainsi quitter le club dans les heures à venir. Mais ce n’est pas tout puisque Caleta-Car, Tagliafico, Nuamah, Abner ou encore Maitland-Niles sont également candidats au départ pour le bien de la masse salariale de l’OL. En attendant, les supporters lyonnais peuvent encore rêver de voir Malick Fofana sous le maillot rhodanien lors de cet exercice 2026-2027.