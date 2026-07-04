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Officiel CAN

La CAF cherche des pays organisateurs pour les CAN 2028, 2032 et 2036

Par Allan Brevi
1 min.
Patrice Motsepe CAF @Maxppp

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement lancé l’appel aux candidatures pour l’organisation des Coupes d’Afrique des Nations 2028, 2032 et 2036. Les 54 fédérations membres sont désormais invitées à se positionner pour accueillir la plus grande compétition du continent, qui rassemble habituellement une audience mondiale estimée à plus de 3,2 milliards de téléspectateurs et près de 6 milliards de vues numériques selon le communiqué de la CAF.

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Ainsi, la CAF s’appuie sur un nouveau cadre de sélection élaboré avec l’aide de PwC et de plusieurs conseillers techniques et juridiques indépendants. L’objectif affiché est de garantir un processus transparent et conforme aux standards internationaux pour désigner les futurs pays hôtes. À noter que l’édition 2027 se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet, tandis que la CAF continuera d’organiser une compétition majeure de sélections chaque année, à l’exception des années de Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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