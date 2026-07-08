Coupe du Monde 2026, France : Désiré Doué préféré à Barcola face au Maroc

C’est le jeu de la concurrence en équipe de France. Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps semble avoir trouvé son onze titulaire ou plutôt les dix. Car sur le côté gauche de l’attaque des Bleus, la place est partagée entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Titulaire en début de compétition, Doué a perdu sa place au profit de Barcola au fil de la compétition.

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L’ancien Lyonnais a enchaîné les deux derniers matches jusqu’à la rencontre face au Paraguay. Et alors que Doué, entré en jeu lors du 8e de finale, s’est montré décisif pour débloquer la situation, la question de l’identité de l’ailier gauche face au Maroc se posait. Et à en croire les informations de Canal+, Désiré Doué devrait être, cette fois, préféré à Barcola.