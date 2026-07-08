Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, France : Désiré Doué préféré à Barcola face au Maroc

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Désiré Doué @Maxppp
France Maroc
winamax
1 1.56 N 3.90 2 6.25 bonus 100€

C’est le jeu de la concurrence en équipe de France. Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps semble avoir trouvé son onze titulaire ou plutôt les dix. Car sur le côté gauche de l’attaque des Bleus, la place est partagée entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Titulaire en début de compétition, Doué a perdu sa place au profit de Barcola au fil de la compétition.

La suite après cette publicité

L’ancien Lyonnais a enchaîné les deux derniers matches jusqu’à la rencontre face au Paraguay. Et alors que Doué, entré en jeu lors du 8e de finale, s’est montré décisif pour débloquer la situation, la question de l’identité de l’ailier gauche face au Maroc se posait. Et à en croire les informations de Canal+, Désiré Doué devrait être, cette fois, préféré à Barcola.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Désiré Doué
Bradley Barcola

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Désiré Doué Désiré Doué
Bradley Barcola Bradley Barcola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier