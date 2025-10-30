Manchester City : Erling Haaland vers un départ en fin de saison ?

Erling Haaland continue d’affoler les compteurs. À 25 ans, l’attaquant norvégien réalise un début de saison exceptionnel avec Manchester City : déjà 15 buts toutes compétitions confondues, et 24 réalisations si l’on inclut ses performances avec la Norvège. Des chiffres impressionnants qui confirment, une nouvelle fois, son statut de machine à marquer, appelé le "Cyborg" sur les réseaux sociaux. En Ligue des Champions, [Haaland a même atteint la barre des 53 buts en 51 matchs](https://www.footmercato.net/a8552274056482334141-erling-haaland-egalise-un-immense-record-de-cristiano-ronaldo[]()), devenant le 10e meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Malgré un léger coup d’arrêt face à Aston Villa, l’avant-centre reste l’arme offensive principale de Pep Guardiola, qui ménage son buteur après une petite alerte physique.

Mais alors que son contrat court jusqu’en 2034, l’avenir du Norvégien à City pourrait ne pas être aussi certain qu’il n’y paraît. Keith Wyness, ancien directeur sportif d’Aston Villa, a laissé entendre qu’un départ dès la fin de saison était possible d’après Sport : « je pense qu’Erling Haaland pourrait partir à la fin de cette saison. On parle beaucoup d’un possible départ de Vinicius Junior du Real Madrid pour l’Arabie saoudite. Les rumeurs d’un transfert à 200 millions d’euros pour le Brésilien pourraient inciter le club espagnol à faire une offre pour Haaland. » Un scénario qui pourrait pousser les Merengues à foncer sur Haaland, même si convaincre Manchester City et assumer le salaire colossal du buteur relèverait d’un exploit.