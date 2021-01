PSG : Pochettino et le contrôle des émotions durant le Classico

La suite après cette publicité

Arrivée sur le banc parisien il y a seulement une semaine, Mauricio Pochettino va déjà connaître son troisième match. Et pas n’importe lequel. Un Classico en finale du Trophée des Champions. Interrogé en conférence de presse sur la manière d’aborder ce match, le technicien argentin a estimé que le contrôle des émotions était l’une des clés de la rencontre.

«La vérité, c’est que nous avons peu de jours pour préparer le deuxième, et maintenant le troisième match. C’est un match spécial en plus. (…) On a discuté du contrôle de nos émotions pour le match à venir. Ce sont des choses importantes. (…) Dans des situations où on a une période d’assimilation de concepts, c’est plus facile à gérer que maintenant où il faut aller vite. On est très content des joueurs qui font des efforts incroyables pour assimiler ça et sont ouverts » a-t-il lancé. Il faudra donc aborder le match de la meilleure des manières pour Paris qui devrait compter sur le retour de Neymar et Kimpembe pour ce match.