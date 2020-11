OM : Pablo Longoria a tenté de vendre Caleta-Car à West Ham

Auteur d’une saison convaincante avec l’Olympique de Marseille au cours du dernier exercice français, Duje Caleta-Car laissait imaginer qu’il s’installerait cette saison en tant que titulaire incontesté aux côtés d’Alvaro Gonzalez. Mais ça, c’était avant. Devenu l’ombre de lui-même depuis le début de cette nouvelle saison si particulière, le défenseur international croate est à l’image de son équipe, en grande difficulté et ne semble pas voir le bout du tunnel. Un bien mauvais passage à vide qui pourrait profiter à son rival et coéquipier, Leonardo Balerdi, arrivé cet été de Dortmund.

Aujourd’hui la valeur de l’ancien défenseur du RB Salzburg a tout bonnement chuté. Une bien mauvaise nouvelle pour les dirigeants olympiens, et plus particulièrement pour le directeur sportif Pablo Longoria. Dans son édition d'hier, l’Équipe nous apprend que l’Espagnol a cherché jusqu’aux dernières secondes du mercato à vendre le défenseur marseillais dont la valeur était plus importante cet été. Mais malgré une offre conséquente de West Ham, le natif de Sibenik ne voulait rien entendre pour rester à l’OM avec qui son rêve était de disputer la Ligue des Champions. Chose désormais faite, même s’il n’avait certainement pas prévu un tel départ…