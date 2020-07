Mercato : le PSG avance ses pions pour Matheus Cunha

Matheus Cunha (21 ans) n'aura pas mis bien longtemps avant d'attiser les convoitises. Débarqué en janvier dernier au Hertha Berlin pour 18 millions d'euros, le jeune attaquant brésilien a déjà inscrit cinq réalisations et distillé trois passes décisives en vingt-et-une apparitions en Bundesliga. Des performances probantes qui n'ont pas échappé aux grands clubs européens. Selon les informations de RMC Sport, l'Inter (Italie) mais surtout le Paris Saint-Germain souhaiteraient enrôler le buteur auriverde dès cet été.

Pour le champion de France, cette piste a pris de l'épaisseur notamment en raison des départs conjugués d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting (après la Ligue des champions). Avec ces deux départs, l'attaque parisienne se voit sérieusement dégarnie et ne reposerait plus que sur Mauro Icardi, Kylian Mbappé et le jeune Arnaud Kalimuendo. International U23 brésilien, Cunha reste un candidat sérieux à la sélection A brésilienne, et le Hertha Berlin ne bradera pas un joueur à forte valeur marchande. De leur côté, les hautes sphères parisiennes temporiseraient pour le moment sur le sujet, et se focaliseraient surtout sur les prochaines échéances sportives.

Mais le directeur sportif parisien Leonardo n'écarterait pas la possibilité d'apporter un peu plus de concurrence en attaque. Il faudra donc attendre la fin de l'aventure francilienne en Ligue des champions pour connaître réellement les intentions parisiennes au sujet de Matheus Cunha. Le principal protagoniste accepterait-il de relever un nouveau challenge après seulement quelques mois en Allemagne ? Le Paris Saint-Germain cassera-t-il sa tirelire pour le jeune attaquant brésilien ?