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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’apparition inattendue de Ronaldo et Ronaldinho aux côtés de Madonna

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ronaldinho @Maxppp
Espagne 0-0 Argentine
winamax
1 2.40 N 1.98 2 5.10 bonus 100€

Il était attendu par une grande partie des supporters présents au MetLife Stadium ce dimanche. Pour la première fois, la FIFA a décidé d’initier, à l’instar du Super Bowl aux USA, un show lors de la mi-temps de la finale entre l’Espagne et l’Argentine. Ce dimanche, le spectacle de la mi-temps a débuté par une apparition de Madonna aux côtés de Ronaldo et Ronaldinho.

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La présence simultanée de la chanteuse et des deux anciens internationaux brésiliens a lancé l’animation musicale de cet entre-deux matchs et a été accueilli avec une grande surprise dans l’antre du New Jersey. Sur le terrain, cette coupure intervient alors que l’Espagne et l’Argentine sont toujours à égalité (0-0). Les deux sélections ont regagné les vestiaires sans être parvenues à faire la différence durant les quarante-cinq premières minutes.

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