Coupe du Monde 2026 : l’apparition inattendue de Ronaldo et Ronaldinho aux côtés de Madonna
Il était attendu par une grande partie des supporters présents au MetLife Stadium ce dimanche. Pour la première fois, la FIFA a décidé d’initier, à l’instar du Super Bowl aux USA, un show lors de la mi-temps de la finale entre l’Espagne et l’Argentine. Ce dimanche, le spectacle de la mi-temps a débuté par une apparition de Madonna aux côtés de Ronaldo et Ronaldinho.
Madonna ouvre le halftime show aux côtés de Ronaldo et Ronaldinho ! Trois icônes réunies pour lancer le spectacle. 🔥— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 19, 2026
Toujours 0-0 entre l’Espagne et l’Argentine.
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La présence simultanée de la chanteuse et des deux anciens internationaux brésiliens a lancé l’animation musicale de cet entre-deux matchs et a été accueilli avec une grande surprise dans l’antre du New Jersey. Sur le terrain, cette coupure intervient alors que l’Espagne et l’Argentine sont toujours à égalité (0-0). Les deux sélections ont regagné les vestiaires sans être parvenues à faire la différence durant les quarante-cinq premières minutes.
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