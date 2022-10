Ligue 2 : Le Havre ne tremble pas contre Metz

Le Havre affrontait ce lundi soir le FC Metz, au stade Océane, lors de la 13ème journée de Ligue 2. Une rencontre remportée par les Havrais (2-0) grâce notamment à une réalisation de Gautier Lloris (10e) sur un corner tiré par Quentin Cornette. Quelques minutes plus tard, Josué Casimir a trouvé le montant d'Alexandre Oukidja après un super débordement sur le côté droit, conclu par un centre flottant dangereux (20e). Une première période en somme toute dominée par les Normands qui ont su se montrer entreprenants pour inquiéter plus d'une fois le rideau défensif lorrain. Au retour des vestiaires, les joueurs de Luka Elsner n'ont pas tardé à doubler la mise dans le sillage de Nabil Alioui (53e) après un belle combinaison entre Victor Lekhal et le jeune Yassine Kechta. De quoi mettre à l'abri les locaux face à une équipe de Metz en vrai manque de réalisme avec aucun tir cadré en 90 minutes.

Au classement, Le Havre dépasse Sochaux pour s'installer à la 2ème place du championnat, derrière les Girondins de Bordeaux qui ont un point de plus. Le FC Metz reste à la 12ème position. Le weekend prochain, les Normands iront à Quevilly-Rouen, tandis que les Messins accueilleront l'AS Saint-Etienne dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 2.