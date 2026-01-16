Roberto De Zerbi aborde le cas Himad Abdelli

Himad Abdelli est courtisé par l’OM depuis quelques semaines. Le SCO aimerait le conserver, lui qui va déjà vendre Sidiki Chérif, mais ça ne sera pas simple. D’une part, le milieu de terrain est séduit à l’idée de rejoindre la Canebière, et puis il y a l’intérêt financier. D’après les dernières informations, le club phocéen a proposé une première offre de 2 M€, plus des bonus. C’est dans ce contexte que l’OM se rend… à Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. De Zerbi a évidemment été interrogé sur ce sujet-là.

« Abdelli est un joueur fort, comme d’autres joueurs d’Angers, reconnaît le technicien italien en conférence de presse de veille de match (coup d’envoi samedi à 21h05). Je ne sais pas s’il jouera ou pas, je n’aime pas parler des autres joueurs, par respect. Aujourd’hui, je dois être concentré sur notre équipe. C’est sûr que, quand les autres équipes ont des joueurs forts, s’ils ne jouent pas tant mieux pour nous. »