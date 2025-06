L’UEFA reporte sa décision sur l’OL

À l’heure où l’Olympique vient d’annoncer la mise en retrait de John Textor et les promotions de Michele Kang au poste de Présidente du club et Présidente-Directrice générale d’Eagle Football Group et de Michael Gerlinger au poste de Directeur général du club, l’UEFA vient de publier un communiqué concernant les Gones. Suite à la vente des parts détenues par Textor à Crystal Palace, l’instance dirigeante a décidé de reporter sa décision concernant le respect des règles concernant la multipropriété. Elle a, en revanche, confirmé que si la DNCG confirmait la descente de l’OL en L2, le club rhodanien ne pourrait pas disputer la Ligue Europa.

« Enfin, la première chambre de la CFCB (Club Financial Control Body) a décidé de reporter son évaluation de l’affaire de propriété multi-club impliquant l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace. Ce report concerne le respect par l’Olympique Lyonnais de l’accord de règlement conclu avec la première chambre de la CFCB pour violation des exigences en matière de viabilité financière. Dans le cadre de cet accord, l’Olympique Lyonnais a accepté d’être exclu des compétitions de clubs de l’UEFA 2025/26 si l’autorité française (DNCG) confirmait la relégation du club en Ligue 2. De plus amples informations sur ce cas de propriété multi-club et sur cet accord de règlement seront communiquées en temps voulu », indique le communiqué.