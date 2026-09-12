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Coupe du Monde

Kylian Mbappé répond à la sénatrice paraguayenne

Par Sasha Nahon
1 min.
Paraguay 0-1 France
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Kylian Mbappé n’a pas oublié la polémique avec la sénatrice paraguayenne qui l’avait directement visé. Dans un entretien accordé à France Football à l’approche du Ballon d’Or, prévu le 26 octobre, l’attaquant du Real Madrid est revenu sur cet épisode et assume totalement d’avoir pris position. « J’ai eu le soutien du gouvernement au Paraguay. J’ai eu le soutien du président Emmanuel Macron, avec lequel j’ai été en contact, et de toutes les instances. On parlait de ce que disait Michel Platini, qu’on devait tout accepter. Voilà, ces choses-là, je ne les accepte pas », affirme le capitaine des Bleus.

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Mbappé va même plus loin en dénonçant certaines personnalités occupant des fonctions importantes. « Je n’ai aucun problème à mettre en lumière qu’en 2026, on a des gens à des postes importants qui sont pourtant d’une incompétence rare. On aura toujours l’énergie nécessaire pour combattre ça. » Une prise de parole qui dépasse le terrain pour le Français, habitué depuis plusieurs années à s’exprimer sur des sujets de société. À 27 ans et après plus de dix années au plus haut niveau, Mbappé assure ainsi ne pas vouloir rester silencieux lorsqu’il estime certaines limites franchies.

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