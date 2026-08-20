Le LOSC annonce le prêt de Marius Broholm à Utrecht
Marius Broholm (21 ans) vivra cette saison aux Pays-Bas. L’ailier norvégien fait l’objet d’un prêt sans option d’achat du côté d’Utrecht, un an après son arrivée au LOSC en provenance de Rosenborg pour 5 M€.
Le LOSC confirme le prêt de Marius Broholm au FC Utrecht (Pays-Bas). L’ailier international Espoirs norvégien rejoint le club d’Eredivisie à travers un prêt jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.— LOSC (@losclive) August 20, 2026
Le communiqué 👉 https://t.co/wfp8o5EvcT
Bonne saison Marius ❤️ pic.twitter.com/aH84MwBcOM
Il n’a pas réussi à se fondre dans le collectif l’an passé avec seulement 14 apparitions toutes compétitions confondues pour 2 buts et 1 passe décisive. Son dernier match en championnat remonte même au 14 février. Il tentera de se relancer durant ce prêt.
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