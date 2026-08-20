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Le LOSC annonce le prêt de Marius Broholm à Utrecht

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marius Broholm avec le LOSC @Maxppp

Marius Broholm (21 ans) vivra cette saison aux Pays-Bas. L’ailier norvégien fait l’objet d’un prêt sans option d’achat du côté d’Utrecht, un an après son arrivée au LOSC en provenance de Rosenborg pour 5 M€.

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Il n’a pas réussi à se fondre dans le collectif l’an passé avec seulement 14 apparitions toutes compétitions confondues pour 2 buts et 1 passe décisive. Son dernier match en championnat remonte même au 14 février. Il tentera de se relancer durant ce prêt.

Pub. le - MAJ le
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