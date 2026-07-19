Les nouvelles révélations sur les abus sexuels dans les centres de formation argentins

Alors que l’Argentine continue de fasciner par sa capacité à produire des générations de talents, une enquête majeure menée par ESPN révèle une réalité beaucoup plus inquiétante derrière son système de formation. Après être partie des affaires d’abus sexuels révélées notamment autour de clubs de jeunes, l’enquête met en lumière un environnement où certains mineurs, venus de familles modestes pour tenter de réaliser leur rêve de devenir professionnels, auraient été exposés à des situations d’exploitation, de négligence et à un manque criant de protection.

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Selon ESPN, cette « fabrique à rêves » repose sur un système très puissant, mais parfois insuffisamment encadré, dans lequel des milliers de jeunes quittent leur famille dès l’enfance avec l’espoir d’imiter les plus grands champions argentins. L’enquête pointe particulièrement des pensions non réglementées, des conditions de vie parfois précaires et des défaillances dans le suivi des jeunes joueurs, relançant les questions sur la responsabilité des clubs et des institutions chargées de les protéger…