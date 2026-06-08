L’Angola cherche à piquer un Bleu

En vacances en Angola, le défenseur du RB Leipzig Castello Lukeba est activement courtisé par la fédération locale. Comme rapporté par le média Bola Em Campo, le vice-président de la FAF, Carlos Alonso, a confirmé avoir entamé des discussions pour convaincre l’ancien Lyonnais de changer de nationalité sportive et de rejoindre la sélection désormais dirigée par Aliou Cissé, une option réglementairement possible puisque ses deux parents sont d’origine angolaise.

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Cependant, la tâche s’annonce complexe pour l’Angola, le dirigeant concédant que le joueur de 23 ans "croit toujours pouvoir jouer pour la France". S’il ne compte qu’une seule sélection chez les Bleus (en amical contre l’Écosse en 2023) et une médaille d’argent aux JO 2024, Lukeba garde l’équipe de France dans un coin de la tête, lui qui figurait d’ailleurs dans la présélection française pour la dernière Coupe du Monde.