Strasbourg a bouclé l’arrivée surprise de Conrad Harder !

On entre dans le sprint final du mercato estival. Un peu partout en France comme en Europe, les clubs s’activent pour terminer leurs emplettes, et on sait que beaucoup attendent les derniers jours de ce marché pour espérer obtenir des recrues à prix un peu plus réduit. Du côté de Strasbourg, l’été a été assez animé, avec des départs qui ont rapporté plus de 170 millions d’euros, comme ceux de Diego Moreira (Milan), Valentin Barco et Emmanuel Emegha (Chelsea) ou encore Julio Enciso et Abdoul Ouattara (Ipswich Town).

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Des joueurs comme Karim Coulibaly, Jacobo Ortega, Fabio Baldé, Giovanni Reyna ou FIlip Jorgensen sont arrivés pour remplacer tout ce beau monde, et ce n’est clairement pas terminé. Alors que le Racing a fait chuter le RC Lens hier soir (2-1) avec un doublé de Gessime Yassine, les dirigeants alsaciens ont profité de la soirée pour conclure une nouvelle arrivée.

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Une arrivée surprise

Il s’agit de Conrad Harder, attaquant danois du Red Bull Leipzig, où il est sous contrat jusqu’en 2030. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour l’arrivée de l’attaquant de 21 ans en prêt. Il passera sa visite médicale aujourd’hui avec le RCSA. Arrivé en Allemagne en provenance du Sporting Portugal il y a un an, contre 24 millions d’euros, il a eu du mal à s’imposer en Bundesliga, avec 3 buts inscrits en 29 rencontres de championnat, dont 8 titularisations seulement.

Alors qu’il semblait promis au Séville FC et que d’autres clubs européens étaient dessus, l’international danois (13 sélections, 4 buts) va donc débarquer en Ligue 1 pour se relancer. Attaquant particulièrement robuste, bon dans les duels et dos au but, il va donc apporter de la puissance et de l’agressivité devant. Un joli cadeau pour Hugo Oliveira, à quelques jours de la fin du mercato.