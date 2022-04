Le groupe du PSG pour le déplacement à Strasbourg

Auréolé de son dixième titre de champion de France, le PSG se déplace ce vendredi à la Meinau pour y défier un RC Strasbourg en forme malgré la défaite face à Lille le week-end dernier. Les hommes de Julien Stéphan peuvent encore espérer une qualification européenne en fin de saison, mais cela passe déjà par un bon résultat face au PSG.

Pour cette rencontre, le club de la capitale sera privé de plusieurs joueurs, touché par diverses blessures. Ainsi Paredes, Icardi, Dagba, Diallo et Draxler resteront à l'infirmerie et ne seront donc pas du déplacement en Alsace, tout comme Idrissa Gana Gueye qui est suspendu. Les stars de l'attaque parisienne, Messi, Neymar et Mbappé sont bien présentes, tout comme les jeunes Xavi Simons et Édouard Michut, comme indiqué sur le site officiel du club.

