L’Inter Milan prépare une offre folle pour Nico Paz

Brillant sous les couleurs de Côme depuis le début de la saison, Nico Paz attise logiquement les convoitises. Si le Real Madrid dispose d’une clause de rachat, l’Inter Milan a bien l’intention de tenter sa chance. Selon les dernières informations de TyC Sports, le club italien serait prêt à débourser 58 millions d’euros pour recruter celui qui totalise 4 buts et 4 passes décisives en 8 matches toutes compétitions confondues cette saison.

«Si j’étais le Real Madrid, tant que j’ai le droit de racheter, j’envisagerais de l’exercer. Je me sentirais même obligé de le faire parce que Nico a un talent incroyable, tout le monde parle de lui et l’aime. C’est peut-être aussi le souhait légitime de Nico, car porter le maillot du Real Madrid est le rêve de tout le monde, surtout pour un joueur qui y a grandi. Je ne parle pas pour lui, mais j’imagine que c’est le cas. Nous avons une très bonne relation avec le Real Madrid», a de son côté indiqué Carlalberto Ludi, directeur sportif de Côme.