Artem Stepanov, le Haaland ukrainien qui affole les Pays-Bas

Du haut de son mètre quatre-vingt-douze, Artem Stepanov est en train de marquer les esprits en Eredivisie. Arrivé sous forme de prêt au FC Utrecht en provenance du Bayer Leverkusen en janvier dernier, le jeune attaquant ukrainien réalise une entame de championnat 2026-2027 étincelante. Surnommé le "Haaland ukrainien" pour sa puissance athlétique et sa ressemblance physique frappante avec le Cyborg norvégien, le natif de Loutsk confirme toutes les promesses placées en lui dès ses premières années de formation en Allemagne.

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Après une première moitié de saison aux Pays-Bas encourageante avec 4 buts en 13 rencontres, le jeune avant-centre marche littéralement sur l’eau. Stepanov affiche un bilan parfait de 5 buts inscrits lors des 5 premières journées d’Eredivisie. Il a trouvé le chemin des filets consécutivement contre l’AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, PSV Eindhoven, Go Ahead Eagles et Excelsior Rotterdam. Sa régularité clinique face aux cages en fait l’un des artilleurs les plus redoutés du championnat néerlandais depuis le début de la cuvée. Son rendement remarquable ne permet pourtant pas à Utrecht, 14e d’Eredivisie, de réussir son début de saison jusqu’ici.

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Il était monstrueux dans les catégories de jeunes avec Leverkusen

Fils de l’ancien footballeur professionnel Roman Stepanov, le géant ukrainien a rapidement brûlé les étapes. Formé en Allemagne dans l’académie du Bayer Leverkusen, où il s’est illustré avec 27 buts chez les U17 puis 22 buts en 25 matches avec les U19, le buteur est considéré comme l’un des grands espoirs du club allemand qui, à l’instar de Kerim Alajbegovic la saison passée, entend le prêter pour le récupérer à un bien meilleur niveau. C’est aussi à travers les entrevues médiatiques que la comparaison a été établie avec Haaland. Nonchalant dans ses interventions médiatiques, il s’est illustré avec une séquence devenue virale le week-end dernier après avoir marqué contre Excelsior Rotterdam.

Interrogé sur le fait d’imiter Rafael Van der Vaart, ancien grand nom du football batave et qui avait marqué lors de chacune des cinq premières journées d’Eredivisie en 2001, Stepanov a expliqué qu’il ne savait pas qui était l’ancien milieu offensif du Real Madrid. Une spontanéité qui fait rire aux Pays-Bas et qui se ressent également sur le terrain. Parfaitement épanoui aux Pays-Bas, le joueur est épanoui à Utrecht et n’hésite pas à le marteler lors de ses nombreuses interviews. Alors que son contrat de prêt est assorti d’une option d’achat à 2 millions d’euros, le jeune international espoir ukrainien pourrait éventuellement poursuivre sa progression aux Pays-Bas même si Leverkusen possède une clause de rachat prioritaire fixée à 4 millions d’euros. Une aubaine pour les deux clubs qui entendent bien continuer de suivre les progrès remarquables du Haaland ukrainien.