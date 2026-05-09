Barça : Joan García attendu dans la liste de l’Espagne pour le Mondial 2026

La liste de la sélection espagnole pour la Coupe du Monde 2026 devrait bien inclure Joan García. D’après le journal AS, le gardien du FC Barcelone a convaincu le staff de Luis de la Fuente grâce à sa régularité sur l’ensemble de la saison, mais aussi à son attitude irréprochable au sein du groupe. Au-delà de ses performances, c’est surtout sa capacité à s’intégrer et à accepter son rôle dans la hiérarchie qui a pesé dans la décision.

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Même s’il ne part pas comme numéro un, statut actuellement occupé par Unai Simón, Joan García s’est imposé comme une option solide et fiable dans la rotation. Le staff espagnol insiste sur l’importance de la cohésion et de l’état d’esprit sur une longue préparation pour le Mondial. Déjà titulaire au Barça cette saison, il a gagné en crédit au fil des mois, jusqu’à obtenir cette convocation logique dans le groupe élargi.