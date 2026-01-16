Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Real Madrid : Arbeloa confirme la présence de Mbappé dans le groupe !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid Levante

Kylian Mbappé ne prendra plus de risque, pouvait-on lire récemment dans les colonnes de L’Equipe. Sous-entendu, il ne forcera pas pour revenir dans le groupe après avoir déjà tenté le diable face au FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne. Mais voilà, l’attaquant français va déjà faire son retour, selon les propres mots de son entraîneur Alvaro Arbeloa.

La suite après cette publicité

« Il va mieux et il sera dans le groupe », a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi, à la veille d’affronter Levante. « Nous sommes concentrés et pleins d’énergie, vraiment impatients. C’est un match crucial pour nous. Rester en lice pour le titre et jouer au Bernabéu nous motive énormément. Nous voulons faire un grand match. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier