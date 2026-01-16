Real Madrid : Arbeloa confirme la présence de Mbappé dans le groupe !

Kylian Mbappé ne prendra plus de risque, pouvait-on lire récemment dans les colonnes de L’Equipe. Sous-entendu, il ne forcera pas pour revenir dans le groupe après avoir déjà tenté le diable face au FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne. Mais voilà, l’attaquant français va déjà faire son retour, selon les propres mots de son entraîneur Alvaro Arbeloa.

« Il va mieux et il sera dans le groupe », a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi, à la veille d’affronter Levante. « Nous sommes concentrés et pleins d’énergie, vraiment impatients. C’est un match crucial pour nous. Rester en lice pour le titre et jouer au Bernabéu nous motive énormément. Nous voulons faire un grand match. »