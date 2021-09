JT Foot Mercato : la puissance offensive de l'Inter a déjà fait oublier Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Dire que certains s'inquiétaient pour l'Inter ! Et bien mal leur en a pris puisque les Intéristes (avant le match du Napoli ce soir) sont leader de la Serie A après 5 journées. Après un nouveau succès sur la pelouse de la Fiorentina mardi soir (3-1), les hommes de Simone Inzaghi continuent sur leur lancée du Scudetto de la saison passée. Pourtant, rien n'était évident après un été et un mercato très agité. Surtout dans le sens des départs. Outre le départ d'Antonio Conte, les Intéristes ont vu leurs deux meilleurs joueurs, à savoir Achraf Hakimi et Romelu Lukaku, filer respectivement au Paris Saint-Germain et à Chelsea. Une mauvaise nouvelle pour les supporters, mais une très bonne pour les finances dans le rouge vif du club. Il fallait cependant remplacer les deux cracks et malgré les recrutements de Denzel Dumfries, Edin Dzeko ou encore Joaquin Correa, les champions en titre ne partaient pas favoris sur la ligne de départ du championnat. Mais au bout de 5 journées, la bonne surprise est là pour les tifosi. Quatre victoires et un nul, mais surtout déjà 18 buts inscrits contre seulement 5 encaissés. Dzeko s'est, lui, parfaitement intégré, à son nouveau club et caracole déjà à 4 réalisations en 5 journées. Pourvu que ça dure !

Le comportement de Mbappé fait parler

Kylian Mbappé agace ! Voilà ce qu'on peut dire après la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Metz (2-1) lors de la 7e journée de Ligue 1. Le Français s'est rendu coupable de deux comportements chambreurs lors de la seconde période en Lorraine. En voulant rendre un ballon à Alexandre Oukidja, il a failli marquer en lobant le portier messin. Et plus tard, après le but victorieux d'Hakimi, il s'est permis d'aller chambrer le gardien algérien, à qui cela n'a pas plu. S'en est suivi une altercation et une poussette de Neymar sur Oukidja. De quoi finir d'agacer Frédéric Antonetti, l'entraîneur messin, qui avait été expulsé quelques minutes auparavant par l'arbitre central.

Le Barça pense à Thierry Henry

Alors que la crise tape à la porte du FC Barcelone, Ronald Koeman est plus que jamais sur la sellette. Le technicien néerlandais s'est encore un petit peu plus fragilisé hier lors de sa conférence de presse d'avant-match lunaire, où il n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes, se contentant de lire un communiqué. Du coup, les noms fleurissent déjà dans la presse afin de le remplacer. Aux noms connus de Xavi ou Roberto Martinez, s'est ajouté dernièrement celui de Thierry Henry ! L'actuel consultant pour Amazon ne ferme pas la porte à un nouveau challenge depuis son départ de Montréal. Affaire à suivre de près donc.