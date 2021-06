Equipe de France : la conférence de presse sans détour de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Depuis la fin de la rencontre face à la Bulgarie (3-0), un petit incendie est en train de prendre en équipe de France. En effet, interrogé sur sa discrétion sur le terrain avant son doublé, Olivier Giroud avait admis que, peut-être, parfois, il avait été mal servi. Une petite phrase sans réelle destination, mais visiblement Kylian Mbappé l'a prise pour lui.

Ainsi, le Parisien voulait aller s'expliquer en conférence de presse : refus total de Deschamps. Mais il y a bien une conférence de presse ce jeudi et c'est Paul Pogba qui s'y est collé. Probablement le meilleur bleu, avec Griezmann, sur les deux matches de préparation, le Mancunien n'a pas du tout éludé le sujet et y a répondu avec un certain entrain.

« Il y a toujours eu une très bonne ambiance au sein du groupe et pour rentrer dans le vif du sujet entre Kyky et Oliv il n'y a rien. Ce qui a été dit a été mal transmis, je pense. Kylian vous le connaissez tous bien, il sait marquer, passer, il joue toujours pour l'équipe, même si je lui dis que ça serait bien qu'il défende un peu plus pour nous aider nous les milieux. Il n'y a que des sourires », a-t-il ainsi concédé.

Il est fan des attaquants

Mais ce n'était pas le seul sujet du jour. En effet, les journalistes présents à Clairefontaine ont demandé à l'ancien de la Juventus de parler du trio (Benzema-Mbappé-Griezmann) qui enflamme tout le monde et qui est surtout le principal sujet de conversation en ce moment. Même si Giroud, avec son doublé, a fait naître un petit doute.

« C'est aux journalistes de se focaliser sur d'autres joueurs. Mais c'est dur quand on a des joueurs comme ça dans une équipe. Cela nous fait plaisir de voir ça, les meilleurs attaquants du monde dans la même équipe... Ce n'est pas une pression, il n'y a pas de risque, on a une bonne mentalité, il faut qu'on se focalise sur nous-mêmes, que cela ne nous monte pas trop à la tête. Ils sont arrivés à un niveau, où dans leur club ils sont jugés sur toutes leurs prestations. On va essayer de calmer tout ça entre nous, mais on doit avoir la bonne mentalité et la justesse pour tout gérer, on a la bonne mentalité dans ce groupe », a-t-il poursuivi.

Il botte en touche pour son avenir

Enfin, dernier sujet, mais non des moindres, son avenir. Depuis ce mercredi soir, on annonce Paul Pogba dans le viseur du Paris SG. D'ailleurs, en pleine interview, Kingsley Coman et Presnel Kimpembe se sont amusés à questionner Paul Pogba, qui était juste venu pour faire le show. Sans réponse, il a été relancé, forcément, devant les médias.

« Il me reste un an de contrat et tout le monde le sait. Il n'y a pas eu de propositions concrètes. On a fini la saison avec l'Europa League puis on a eu les vacances. Je ne me suis pas posé et avec l'entraîneur, on n'a pas parlé. Je suis à Manchester et la seule pensée que j'ai c'est l'Euro, me concentrer dans ma compétition. Je ne veux pas entendre que je ne suis pas concentré parce que je pense à mon avenir. J'ai un peu plus d'expérience, et maintenant, le but, c'est vraiment de se focus sur le présent et c'est l'Euro. Quand il y a ces compétitions, j'évite de penser aux clubs et j'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Mais, non je n'ai pas le numéro de téléphone de Nasser (rires) », a-t-il conclu. On n'aura pas toutes les réponses, mais au moins il s'est dévoué à la tâche.