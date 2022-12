Argentine : bientôt un musée Diego Maradona à Naples ?

La suite après cette publicité

Un musée à l’intérieur du stade de Naples pour commémorer Diego Maradona, figure emblématique et significative pour la ville qui prospère grâce au football, pourrait bientôt être construit. Le président Aurelio De Laurentiis a en tête une idée précise de ce prétendu musée : un lieu parsemé de reliques de l’histoire du club, mais moderne et aussi interactif, prêt à satisfaire les demandes les plus exigeantes des supporters. Un projet cependant compliqué à mettre en place, notamment en raison des difficultés en Italie à trouver un accord pour l’attribution des stades aux clubs de football. Bien que non encore confirmée, l’initiative proposée par De Laurentiis de construire le musée Maradona a été accueillie positivement. Le bâtiment sera probablement construit à l’intérieur du stade de Naples , même si toutefois les difficultés pourraient être liées aux coûts du projet. Même Vincenzo De Luca, président de la Campanie, s’est concentré précisément sur cet aspect :

« C’est une merveilleuse idée de créer le musée Maradona à l’intérieur du stade dédié à Pibe, mais je n’ai qu’un doute : qui paiera ? La Région est toujours prête à collaborer. Même si tout le monde bat de l’argent et qu’ils pensent que Sainte-Lucie a des ressources illimitées. Nous avons une excellente relation avec De Laurentiis, ces dernières années, nous avons investi 28 millions d’euros pour refaire le stade quand il s’appelait encore San Paolo. Cependant, le musée Maradona je pense que c’est une bonne idée, un témoignage des valeurs sportives, je considère l’idée d’Aurelio comme très positive , j’ai hâte de comprendre la suite », a expliqué le président de Campanie dans les colonnes du quotidien italien Il Mattino.

