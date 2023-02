FFF : l’avocat de Noël Le Graët rejette le fameux rapport de l’audit

Longtemps accusé de racisme, d’homophobie et d’harcèlement et agressions sexuels sur ses collaboratrices, Noël Le Graët a officiellement démissionné de son poste de président de la Fédération française de football (FFF) ce mardi matin, alors qu’il était déjà mis en retrait depuis le 11 janvier. Tout s’est accéléré en coulisses depuis le rapport de l’audit mais d’après son avocat, aucun élément concret ne peut être retenu à l’encontre de son client : «Il n’avait aucune raison de démissionner, mais il voulait protéger la fédération. Le rapport d’audit ne contient aucun fait. Les relations de Noël Le Graët avec les femmes, c’est 7 lignes sur un rapport de 40 pages. On a rajouté des punchlines en déformant un certain nombre de faits, mais dans le rapport, il n’y a rien. La ministre des Sports a tenu des propos en conférence de presse qui ne sont pas dans le rapport donc oui, nous sommes très confiants», a affirmé Maître Thierry Marembert sur les ondes de la radio RTL, dans l’émission «RTL Soir».

«C’est le sens des responsabilités qui a prévalu dans l’esprit de M. Le Graet. Il est très confiant sur la suite de la très éventuelle procédure. Sa priorité, c’est la Fédération française. Et la fédération française ne peut pas être polluée par cette bulle médiatique. Il a voulu protéger la Fédération. Il aurait pu rester, rien ne l’obligeait à partir. Vous savez, il est bénévole à la FFF, ce n’est pas quelqu’un qui est rémunéré. Il a été choisi pour redresser le football français après la Coupe du Monde de 2010. Il l’a fait merveilleusement bien, il a même développé le football féminin. Il a même brisé le plafond de verre pour les femmes au sein de la direction de la FFF. Il a nommé la première directrice générale et la première vice-présidente. Il restera dans l’histoire pour ça», a aussi précisé Monsieur Marembert.

