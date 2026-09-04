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Ligue 1

PSG : João Neves n’est pas content

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
João Neves @Maxppp
PSG 1-2 Monaco

Le PSG n’a donc pas remporté son premier match de Ligue 1 cette saison, à domicile face à l’AS Monaco. Pourtant, c’était un soir à faire la fête, avec les prolongations de Luis Enrique, et de 5 joueurs dont João Neves, qui célébrait son 100e match disputé avec le club de la capitale. Interrogé par Ligue 1+, le milieu portugais a réagi à chaud.

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« Monaco est une équipe très forte. Aujourd’hui, c’est un jour spécial mais triste pour moi, c’était mon 100e match. Je suis très content d’être ici, c’est le meilleur choix de ma vie. Mais je ne peux pas être content car le collectif est plus important et ce n’est pas un jour pour être content. Il reste beaucoup de match. On va entrer dans chaque match de la même manière », a-t-il déclaré.

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