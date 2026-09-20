Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

OM : Bruno Genesio donne des nouvelles d’Igor Paixao

Par Jordan Pardon
1 min.
Igor Paixao (Olympique de Marseille) contre le Sporting CP @Maxppp
Marseille 1-2 PSG

Auteur d’un bon début de match ce soir face au Paris Saint-Germain, Igor Paixao a finalement été coupé dans son élan à la demi-heure de jeu. Sur un contact anodin avec Warren Zaïre-Emery, le Brésilien est, semble-t-il, mal retombé. Après la rencontre, Bruno Genesio a évoqué son cas au micro de Ligue1+.

La suite après cette publicité

«Igor Paixao ? Je ne sais pas encore, ça serait plutôt la cheville, une petite torsion mais je n’ai pas encore de nouvelles du docteur », a indiqué le coach marseillais. Malgré une prestation cohérente face au champion d’Europe (défaite 2-1), son équipe est ce soir 17e de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
PSG
Igor Paixão
Bruno Génésio

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
PSG Logo Paris Saint-Germain
Igor Paixão Igor Paixão
Bruno Génésio Bruno Génésio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier