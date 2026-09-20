OM : Bruno Genesio donne des nouvelles d’Igor Paixao

Auteur d’un bon début de match ce soir face au Paris Saint-Germain, Igor Paixao a finalement été coupé dans son élan à la demi-heure de jeu. Sur un contact anodin avec Warren Zaïre-Emery, le Brésilien est, semble-t-il, mal retombé. Après la rencontre, Bruno Genesio a évoqué son cas au micro de Ligue1+.

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«Igor Paixao ? Je ne sais pas encore, ça serait plutôt la cheville, une petite torsion mais je n’ai pas encore de nouvelles du docteur », a indiqué le coach marseillais. Malgré une prestation cohérente face au champion d’Europe (défaite 2-1), son équipe est ce soir 17e de Ligue 1.