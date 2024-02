OM : la déclaration terrible de Dugarry sur Gattuso

L’OM navigue en eaux troubles. Les Phocéens enchaînent les prestations décevantes et pointent à une piètre huitième position au classement de la Ligue 1. Forcément, Gennaro Gattuso commence à être de plus en plus contesté, et l’ancien milieu italien semble avoir du mal à trouver des solutions. Sur l’antenne de RMC Sport, Christophe Dugarry a, lui aussi, fait part de sa déception.

« Le problème, c’est qu’il avait une image tellement forte en tant que joueur que forcément, tu fais le parallèle avec l’entraîneur, comment il va être. Tu ne peux être que déçu parce que tu t’attendais à autre chose sur le banc de touche, à voir un Diego Simeone. Je ne le trouve pas mauvais dans sa com’, mais il avait une image tellement forte, il est tellement connu que tu ne peux être que déçu de prendre un entraîneur comme ça avec un effectif comme ça », a expliqué l’ancien attaquant, avant de tout de même relativiser : « êtes-vous sûr qu’un autre entraîneur fasse mieux que Gattuso ? Sincèrement, je ne suis pas convaincu ». L’Italien appréciera.