OL : le Real Madrid a déjà pris une grosse décision avec Endrick

Très attentif à l’aventure lyonnaise d’Endrick, le Real Madrid a déjà pris une décision avec son jeune attaquant brésilien.

« C’est le premier hat-trick de ma vie. Je suis tellement content. C’était un grand match. Ca restera gravé dans ma mémoire, je vais garder le ballon chez moi ». S’il y a quelqu’un qui a vécu un bon dimanche, en plus de Sam Darnold, c’est bien Endrick. Le petit prodige brésilien s’est encore illustré, cette fois face au FC Metz en Ligue 1 (5-2), avec un triplé. Rien que ça. De quoi confirmer des débuts particulièrement intéressants, n’ayant même pas eu besoin de temps d’adaptation à sa nouvelle équipe et ce contexte tout nouveau pour lui.

Sa ligne de statistiques est particulièrement parlante : 4 buts et 1 passe décisive en 3 rencontres seulement. « C’est un joueur qui a compris notre façon de jouer. Il est très fort techniquement et il est important dans son travail défensif. Je suis content. Il peut encore progresser », indiquait Paulo Fonseca après le match. Des prestations de haute volée qui sont très suivies au Brésil, forcément, mais aussi en Espagne, où beaucoup estiment que Xabi Alonso avait été injuste avec lui, et qu’il aurait pu avoir un rôle important à Madrid cette saison.

Une place déjà assurée

Et comme l’indique Defensa Central, la direction du Real Madrid est ravie de l’évolution d’Endrick en terres lyonnaises. Le média précise d’ailleurs que c’est surtout à cause de Xabi Alonso qu’il est parti, puisque le club comptait sur lui. Mais surtout, on apprend que le Real Madrid lui a déjà réservé une place dans l’effectif pour la saison prochaine. Le club va ainsi l’accueillir « les bras ouverts », toujours selon le média.

N’ayant aucune option d’achat sur lui, l’Olympique Lyonnais n’aura donc aucune chance de le conserver, ne serait-ce qu’une saison de plus en prêt. Tout comme d’autres clubs intéressés par ses services vont devoir se faire à l’idée qu’Endrick sera bel et bien joueur du Real Madrid la saison prochaine. Mais avant de revenir au Bernabéu, Endrick, si ses prestations satisfaisantes continuent, devrait voyager en Amérique pour défendre les couleurs de la Canarinha à la Coupe du Monde…

