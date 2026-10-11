MU : Bruno Fernandes dépité après le nouveau fiasco contre Tottenham

Bruno Fernandes n’a pas caché sa frustration après le nouveau faux pas de Manchester United. Samedi, les Red Devils ont concédé le match nul face à Tottenham (1-1), après avoir laissé filer leur avantage dans les dernières secondes. Pourtant, les Spurs évoluaient à dix depuis l’expulsion de Rodrigo Bentancur à la 78e minute, avant que Dominic Solanke ne vienne égaliser dans le temps additionnel. Un scénario particulièrement frustrant pour le capitaine mancunien, aperçu quittant rapidement Old Trafford après la rencontre, une fois passé par les vestiaires.

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Bruno Fernandes normally signs for fans after every game but was the first to leave vs spurs and wasn’t happy! https://t.co/CnGbtlNgWj — Theeyetest (@TheEyeTest_1) October 10, 2026

Ce nouveau contretemps confirme le début de saison compliqué des hommes de Manchester United. Après six journées, le club ne compte que six points et occupe la 12e place de Premier League, avec déjà neuf longueurs de retard sur Manchester City, leader avec un match en moins. Il s’agit également du plus faible total des Red Devils à ce stade du championnat depuis la saison 1986-1987, lorsqu’ils n’avaient récolté que quatre points. Dans ce contexte, le visage fermé de Bruno Fernandes au moment de quitter le stade témoigne de la frustration qui entoure les résultats de l’équipe, incapable pour l’instant de transformer ses avantages en victoires.