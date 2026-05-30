PSG : Achraf Hakimi répond aux sceptiques

Personne, à l’exception du Real Madrid (3 de suite), n’avait réussi à remporter deux Ligue des Champions consécutives au XXIe siècle. Le Paris Saint-Germain l’a réalisé ce soir en battant Arsenal (1-1, 4-3 tab) et entre dans l’éternel. Au micro de M6, Achraf Hakimi a répondu aux sceptiques qui doutaient de la capacité des Parisiens à reproduire ce qu’ils avaient fait l’an passé.

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«Je n’ai pas les mots la vérité, on est très content, ça n’a pas été facile, on a réussi à le faire, Al Hamdoulilah, ce groupe le mérite. Beaucoup pensaient qu’on n’était pas capable de refaire de grandes choses, le travail a payé. »