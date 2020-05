Man City : Fernandinho favorable à une nouvelle prolongation

Fernandinho (34 ans) se sent bien à Manchester City. Le milieu de terrain, reconverti en défenseur central cette saison, dispute sa septième saison sous les couleurs du club mancunien. L'international brésilien (53 sélections, 2 buts) en vivra même une huitième puisqu'il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2021. Mais quelques semaines après cette prolongation, l'intéressé n'exclut pas encore une fois de signer un nouveau bail avec City.

Il s'est confié à Sky Sports : « si nous avons une conversation à propos d'un autre contrat à l'avenir, je serais heureux. Mais sinon, je serais heureux aussi parce que je sais ce que j'ai fait pour ce club et ce que ce club a fait pour moi. » En attendant d'éventuelles discussions, Fernandinho espère retrouver les terrains au plus vite. « Je veux juste retourner au travail et jouer à nouveau », a-t-il rapporté. Cela pourrait intervenir le 8 juin, la date évoquée pour la reprise de la Premier League.