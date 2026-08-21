OM - Strasbourg : les compositions probables

Ligue 1 saison 2026/2027, acte I. Comme l’an passé au Roazhon Park, un souvenir difficile qui annonçait la suite chaotique, l’OM ouvre le bal de ce nouvel exercice. Cette fois, la rencontre aura lieu au Vélodrome devant son public face à Strasbourg (20h45). Bruno Genesio et ses hommes espèrent mieux démarrer qu’il y a un an, même si l’intersaison reste difficile, notamment au niveau du mercato où il n’y a toujours pas eu la moindre recrue en raison des difficultés financières du club. L’équipe reste néanmoins compétitive.

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Il n’y a qu’à regarder le onze de départ probable de ce soir pour mieux s’en rendre compte, d’autant que les nombreux absents (Balerdi, Koum, Meïté, Moumbagna, Timber) donnent une idée du potentiel de cette équipe. En attendant la possible arrivée d’un numéro un, De Lange sera titulaire dans le but, protégé par une défense à 4 constituée du capitaine Weah à droite, d’Emerson à gauche et d’une charnière centrale Egan-Riley-Kondogbia. Ce dernier devrait finalement pouvoir tenir sa place après une petite incertitude lors des derniers jours.

L’OM reste très compétitif

Dans ce 4-2-3-1, Abdelli devrait constituer le double pivot avec Højbjerg, le capitaine déchu pour avoir refusé de partir à Newcastle. Pour ce qui est de l’animation, Harit est attendu sur le flanc droit avec le très en forme Paixao sur l’autre aile. Gomes occuperait une position plus axiale en soutien de l’attaquant de pointe qui serait Amine Gouiri. De quoi pouvoir tenir tête à Strasbourg, et même un peu plus car le Racing inquiète après sa préparation manquée et un mercato encore inabouti avec de très nombreux départs de joueurs-cadres.

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L’entraîneur aussi a changé. Hugo Oliveira a pris la suite de Gary O’Neil et devrait aligner une équipe en 4-2-3-1 elle aussi. Prêté par Chelsea, Jörgensen démarrera dans le but. Doué, le capitaine, commencera en latéral droit, à côté d’Högsberg qui formerait la charnière avec Omobamidele. En latéral gauche, Del Blanco est attendu. Sousa et El-Mourabet évolueraient un cran plus haut dans l’entrejeu pour laisser les responsabilités offensives à Reyna, la recrue phare de ce mercato. L’Américain aurait Amo-Ameyam à sa droite et Nanasi à sa gauche, en de Mara en pointe.