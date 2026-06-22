CdM 2026 : Pape Thiaw devrait miser sur la continuité face à la Norvège

Après la défaite contre la France (1-3) lors de la première journée, le Sénégal joue déjà gros face à la Norvège. Pour ce rendez-vous décisif du groupe I, Pape Thiaw devrait faire confiance au même onze de départ que celui aligné contre les Bleus, avec l’objectif de capitaliser sur les bonnes séquences aperçues malgré un manque d’efficacité qui a coûté cher aux Lions.

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𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Le Sénégal affronte cette nuit la Norvège pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe I.



⏰ Coup d’envoi : 00h00 GMT

📺 Match à suivre en direct sur RTS1#GoGainde | #DemBaJeex pic.twitter.com/nP62N1LcSp — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 22, 2026

Le sélectionneur sénégalais semble vouloir s’appuyer une nouvelle fois sur ses cadres, à l’image de Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, pour tenter de relancer les Lions dans cette Coupe du Monde. Malgré sa très bonne entrée en jeu face à la France, Ibrahim Mbaye devrait débuter la rencontre sur le banc, Pape Thiaw privilégiant la continuité pour ce rendez-vous crucial. Une victoire permettrait au Sénégal de rester pleinement dans la course à la qualification avant la dernière journée.

Composition probable du Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye – Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané.