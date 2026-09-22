Liga
Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Federico Valverde
1 min.
@Maxppp
Battu 2-1 ce week-end lors du derby par l’Atlético de Madrid, le Real Madrid aura connu un dimanche après-midi galère. Les Merengues ont notamment vu leur milieu de terrain Federico Valverde recevoir un coup controversé de la part de Kang-In Lee, qui a évité un carton. Touché à la cheville gauche, l’Uruguayen va devoir attendre.
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Selon la Cope, Valverde a encore une cheville très enflée ce qui retarde les examens médicaux complémentaires pour connaître l’état réel de sa blessure. Ainsi, il faut attendre la résorption de l’inflammation pour en déterminer l’étendue exacte, mais la presse ibérique évoque déjà plusieurs semaines d’absence.
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