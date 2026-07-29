FIFA : l’EFC fait part de son inquiétude sur le projet d’Infantino

L’Association des clubs de football européens (EFC), qui représente désormais plus de 850 clubs après avoir succédé à l’ECA, a, elle aussi, exprimé ses réserves concernant le projet de FIFA Forward Enterprise imaginé par Gianni Infantino. Dans un communiqué, l’organisation a fait part de sa « vive inquiétude » après « les communications médiatiques et l’annonce soudaines et unilatérales de la FIFA concernant une potentielle nouvelle structure d’entreprise pour la commercialisation de certaines compétitions de football ». L’EFC pointe surtout un manque de dialogue avec les acteurs concernés, alors que les clubs occupent une place centrale dans l’écosystème des compétitions internationales. « En tant qu’institution représentant plus de 850 clubs de football – dont les clubs membres, leurs joueurs et leurs communautés sont des acteurs essentiels du football mondial, notamment des compétitions de la FIFA, y compris toutes les compétitions internationales de clubs – il serait tout à fait approprié que l’EFC soit pleinement consultée sur une proposition d’une telle envergure. L’EFC a pris connaissance de cette proposition de la même manière que la plupart des acteurs du football mondial : sans préavis et par le biais des médias », dénonce l’organisation.

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L’EFC appelle désormais à une réflexion collective et à davantage de transparence avant toute évolution majeure de la gouvernance économique du football mondial. Tout en rappelant sa volonté de travailler avec la FIFA, l’UEFA, les confédérations, les associations nationales, les ligues, les joueurs et les supporters, l’organisation estime qu’un projet aussi structurant ne peut pas être décidé sans une concertation approfondie. « L’EFC s’efforce constamment de collaborer et de soutenir toutes les parties prenantes : la FIFA, l’UEFA et toutes les confédérations, associations nationales, ligues, associations de joueurs et de supporters. Dans cette optique, nous insistons sur la nécessité d’une consultation sereine et approfondie sur tous les sujets touchant l’écosystème du football, ainsi que sur la mise en place de processus de gouvernance plus rigoureux et transparents afin de garantir la pérennité du football », explique-t-elle. Plusieurs composantes majeures du football mondial réclament désormais des garanties avant d’apporter leur soutien à cette réforme.