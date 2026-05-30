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Ligue des Champions

PSG : Presnel Kimpembe soulève la coupe avec l’équipe

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
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PSG 1-1 Arsenal

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, sans participer à l’épopée des siens, Presnel Kimpembe avait donc quitté le PSG l’été dernier pour signer au Qatar. Ce samedi, il était évidemment présent à Budapest pour soutenir les siens dans cette finale.

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Et preuve de l’histoire d’amour jamais terminé entre le défenseur français et son club de coeur, après avoir eu l’honneur de ramener la Coupe au capitaine Marquinhos, il a même eu l’occasion de célébrer avec ses ex-coéquipiers. Ces derniers lui ont donné la Coupe pour qu’il puisse célébrer une nouvelle fois avec le PSG. La classe.

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