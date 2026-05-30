PSG : Presnel Kimpembe soulève la coupe avec l’équipe

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, sans participer à l’épopée des siens, Presnel Kimpembe avait donc quitté le PSG l’été dernier pour signer au Qatar. Ce samedi, il était évidemment présent à Budapest pour soutenir les siens dans cette finale.

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this is the greatest day of my life KIMPEMBE 😭😭😭💖💖💖💖 pic.twitter.com/sL0gEyaCMh — brandon (be random) 🫧 (@minjisbangs) May 30, 2026

Et preuve de l’histoire d’amour jamais terminé entre le défenseur français et son club de coeur, après avoir eu l’honneur de ramener la Coupe au capitaine Marquinhos, il a même eu l’occasion de célébrer avec ses ex-coéquipiers. Ces derniers lui ont donné la Coupe pour qu’il puisse célébrer une nouvelle fois avec le PSG. La classe.